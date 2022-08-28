У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ОЛЕШКАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУЛИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ОЛЕШКАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУЛИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ОЛЕШКАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУЛИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Минулої доби в напрямку українських Дунайських портів пройшла рекордна кількість суден - Мінінфраструктури
У тимчасово окупованій Новій Каховці горить завод "Сокіл", де було облаштовано штаб російських окупантів
Нічним ударом по Запоріжжю пошкоджено дев’ять багатоповерхівок та 40 приватних будинків, 2 зруйновано повністю
Киянам рекомендовано зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці через загоряння торфу у Київській області
Минулої доби в напрямку українських Дунайських портів пройшла рекордна кількість суден - Мінінфраструктури
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