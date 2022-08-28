Події

17:50 28.08.2022

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ОЛЕШКАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУЛИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ОЛЕШКАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУЛИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Теги: #вибухи #херсонська_область

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