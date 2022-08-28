Події

15:14 28.08.2022

Українські військові на півдні України ліквідували 11 окупантів, 3 бронемашини і самохідну гаубицю

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Українські військові на півдні України ліквідували 11 окупантів, 3 бронемашини і самохідну гаубицю

Українські військові знищили 11 російських окупантів, 3 бронеавтомобілі і одну самохідну гаубицю "Мста-С" в південних областях України, повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що протягом поточної доби українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по трьох пунктах управління окупантів у Херсоні та Дар'ївці, зокрема 35-й армії РФ у Новій Каховці. Також уражені склади боєприпасів у Любимівці та Херсоні.

"Підтверджені втрати ворога становлять 11 рашистів, 3 одиниці автобронетехніки і самохідну гаубицю "Мста-С", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що міст і переправа через річку Інгулець наразі перебувають під вогневим контролем української армії, пошкоджені і не функціонують.

 

Теги: #ситуація #ок_південь

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