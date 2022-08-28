У Запорізькій області знайшли повішеним колаборанта, який очолив окупаційну "поліцію" в одному із сіл

Колаборанта Андрія Рижкова, який очолив т.зв. поліцію у тимчасово зайнятому російськими загарбниками селі Михайлівка Запорізької області, знайшли повішеним, повідомляє Центр національного спротиву України.

"У Михайлівці (Мелітопольський район) знайшли повішеним Андрія Рижкова, який називав себе керівником окупаційної поліції. Рижков раніше був українським прикордонником, після виходу у відставку заснував громадську організацію "Прикордонники Михайлівщини". Однак після окупації сам звернувся до російських загарбників і запропонував себе в ролі "начальника поліції", - йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву вже неодноразово заявляв, що "колабораціонізм шкідливий для здоров'я".

"РФ несе тільки смерть. Відтак ми закликаємо мешканців тимчасово окупованих територій евакуюватись на час операції ЗСУ зі звільнення регіону", - додали у центрі.