Президент України Володимир Зеленський привітав українських пілотів і всіх причетних до їхньої роботи з Днем авіації.

"В останню суботу серпня День авіації. Свято людей, без яких не уявити сучасність. Росія намагалася знищити нашу авіацію в першу годину повномасштабного вторгнення. Повітряні сили України були збережені і з першого дня вторгнення з честю виконують бойові завдання", - сказав він у традиційному відеозверненні в суботу ввечері.

"За півроку 18 льотчиків отримали звання Герой України, десятки нагороджені державними нагородами. Їхні вміння стали справжньою легендою, я неодноразово чув найвищу похвалу нашої авіації від представників армій і держав наших партнерів", - сказав він.

За словами Зеленського, "українська авіація міцна. У вкрай складних умовах українські пілоти демонструють найвищий клас. Дякую. Усім льотчикам, тим, хто готує техніку до польотів і тим, хто допомагає нашій авіації".

"Особливо хочу подякувати батькам наших воїнів – матерям і батькам за таких сміливих і розумних синів, які зробили дуже багато, щоб наблизити нашу перемогу", - сказав Зеленський.