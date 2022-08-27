У новому навчальному році в усіх освітніх закладах Харківщини навчання проводитиметься Дистанційно - Синєгубов

У Харківській області в новому навчальному році навчання в школах, ПТУ і вишах буде проводитися виключно онлайн, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Все навчання на території Харківської області буде проводитися онлайн", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

Він пояснив, що це пов'язано з міркуваннями безпеки. Велика частина ракет, які окупанти випускають на територію регіону, вилітає з Бєлгородської області.

"Час долоту ракети-30-40 секунд до Харкова і десь 50 секунд - до будь-якої точки нашої області. Мінімальний час, потрібний, щоб спустити дітей в сховища, це 4-5 хвилин", - сказав Синєгубов.