Події

16:23 27.08.2022

У новому навчальному році в усіх освітніх закладах Харківщини навчання проводитиметься Дистанційно - Синєгубов

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У новому навчальному році в усіх освітніх закладах Харківщини навчання проводитиметься Дистанційно - Синєгубов

У Харківській області в новому навчальному році навчання в школах, ПТУ і вишах буде проводитися виключно онлайн, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Все навчання на території Харківської області буде проводитися онлайн", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

Він пояснив, що це пов'язано з міркуваннями безпеки. Велика частина ракет, які окупанти випускають на територію регіону, вилітає з Бєлгородської області.

"Час долоту ракети-30-40 секунд до Харкова і десь 50 секунд - до будь-якої точки нашої області. Мінімальний час, потрібний, щоб спустити дітей в сховища, це 4-5 хвилин", - сказав Синєгубов.

Теги: #освіта #харківська_область

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