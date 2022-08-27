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16:21 27.08.2022

Сербія готова дозволити використання водійських прав, виданих Косовом

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Сербія готова дозволити використання водійських прав, виданих Косовом

Белград готовий піти на певні поступки косовській владі з питання про водійські права, але чекає і гарантій у відповідь з боку ЄС, повідомив у суботу в телезверненні президент Сербії Олександр Вучич.

"Виключно з практичних міркувань і заради свободи переміщення ми готові випустити один спільний документ, в якому було б написано про можливість використання прав, виданих в Пріштіні, але це не означає визнання незалежності Косова", - сказав він, зазначивши, що з питання про автомобільні номери договору так і немає.

За словами Вучича, тепер у Белграді чекають гарантій з боку ЄС, щоб, навпаки, кожен косовський серб з документами, виданими в Сербії, міг безперешкодно переміщатися без необхідності мати документи, видані в Пріштіні.

Ситуація в регіоні ускладнилася після того, як на знак протесту проти рішення косовської місцевої влади про заборону з 1 серпня на в'їзд на територію краю автомобілів з сербськими номерами і відповідними сербськими документами в сербських громадах краю почали блокувати дороги і будувати барикади. Через це довелося тимчасово закрити кілька пропускних пунктів на адміністративному кордоні Сербії і Косова.

Надалі за закликом США і ЄС адміністрація автономного краю Косово і Метохія відклала до 1 вересня запровадження заборонних заходів щодо автовласників з сербськими номерами і документами, виданими в Сербії. Слідом за цим інцидентом загострилася риторика сторін, які звинувачують одна одну в зловмисних задумах.

Раніше європейська зовнішньополітична служба (ЄЗС) попередила, що високопоставлені політики з Белграда і Пріштіни відповідальні за будь-яку викликану їх провокаційними заявами ескалацію, яка призведе до підвищення напруженості і, можливо, до насильства в регіоні.

Теги: #хорватія #сербія

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