На Харківщині розробляють плани обов'язкової евакуації в разі необхідності, але зараз підстав для неї немає - Синєгубов

Наразі підстав для обов'язкової евакуації населення з території Харківської області немає, але плани її проведення в разі необхідності розробляються, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"По-перше, це планова підготовка, яку ми проводимо постійно з урахуванням військової обстановки. І, по-друге, це підготовка до зими: враховуючи стан нашої критичної інфраструктури, ми повинні передбачити евакуацію з територій, прилеглих до лінії зіткнення, і міста Харкова. Це планові заходи, до яких ми повинні бути готові", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

Він уточнив, що підставою для обов'язкової евакуації може бути небезпека оточення міста або висока ймовірність того, що населений пункт потрапить в зону активних бойових дій.

Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що обов'язкова евакуація планується на території Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.