В Україні збережеться тепла погода, місцями короткочасні дощі

У неділю на Лівобережжі та більшості центральних областей України місцями короткочасний дощ, гроза, на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, у західних областях 11-16°, вдень 24-29°, у південних, східних областях та Закарпатті 30-33°.

У Києві в неділю, 28 серпня, без опадів.

Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20 °, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського у Києві 28 серпня найвища температура вдень була 35,1° у 1943 р., найнижча вночі 6,0° у 1970 р.

У понеділок, 29 серпня, у західних, вночі у східних, північно-східних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті територій без опадів.

Вітер змінних напрямів, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°, у західних областях 22-27°; на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У Києві в понеділок без опадів.

Вітер змінних напрямів, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

27 серпня на 8 годину температура води в Чорному та Азовському морях становила 21-26°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста Київ – 23°.