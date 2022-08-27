Події

13:04 27.08.2022

В Україні збережеться тепла погода, місцями короткочасні дощі

1 хв читати
В Україні збережеться тепла погода, місцями короткочасні дощі

У неділю на Лівобережжі та більшості центральних областей України місцями короткочасний дощ, гроза, на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, у західних областях 11-16°, вдень 24-29°, у південних, східних областях та Закарпатті 30-33°.

У Києві в неділю, 28 серпня, без опадів.

Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20 °, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського у Києві 28 серпня найвища температура вдень була 35,1° у 1943 р., найнижча вночі 6,0° у 1970 р.

У понеділок, 29 серпня, у західних, вночі у східних, північно-східних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті територій без опадів.

Вітер змінних напрямів, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°, у західних областях 22-27°; на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У Києві в понеділок без опадів.

Вітер змінних напрямів, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

27 серпня на 8 годину температура води в Чорному та Азовському морях становила 21-26°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста Київ – 23°.

Теги: #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:27 23.08.2022
Погода на День Незалежності буде спекотною, короткочасні дощі пройдуть лише на Закарпатті та Прикарпатті

Погода на День Незалежності буде спекотною, короткочасні дощі пройдуть лише на Закарпатті та Прикарпатті

12:21 14.08.2022
В Україні очікується помірно спекотна погода, місцями короткочасні дощі та грози

В Україні очікується помірно спекотна погода, місцями короткочасні дощі та грози

12:13 06.08.2022
Найближчі дні в Україні будуть спекотними, на Заході і в низці інших областей пройдуть дощі

Найближчі дні в Україні будуть спекотними, на Заході і в низці інших областей пройдуть дощі

12:43 24.07.2022
В Україні тепло, місцями грозові дощі

В Україні тепло, місцями грозові дощі

13:06 12.07.2022
На заході та півночі України очікуються дощі, на решті території без опадів - Укргідрометцентр

На заході та півночі України очікуються дощі, на решті території без опадів - Укргідрометцентр

12:15 10.07.2022
На Сході та північному сході України очікуються дощі, на решті територій лише короткочасні опади

На Сході та північному сході України очікуються дощі, на решті територій лише короткочасні опади

12:42 02.07.2022
У західних, Житомирській та Вінницькій областях у неділю очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град

У західних, Житомирській та Вінницькій областях у неділю очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град

11:50 23.06.2022
В Україні найближчими днями утримається прохолода, у низці областей очікуються дощі з грозами

В Україні найближчими днями утримається прохолода, у низці областей очікуються дощі з грозами

12:00 22.06.2022
В Україні очікується тепла і дощова погода, місцями грози

В Україні очікується тепла і дощова погода, місцями грози

13:20 07.06.2022
В Україні в середу очікується тепла й суха погода

В Україні в середу очікується тепла й суха погода

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Омбудсмен: сподіваюся, що наступний верховний комісар ООН з прав людини захищатиме права людини, а не турбуватиметься про свою "нейтральність"

Пентагон витратить понад $180 млн на закупівлю NASAMS для України, контракт розрахований до серпня 2024 року

Вашингтон покладає відповідальність за відсутність підсумкового документа на конференції ДНЯЗ на Росію

Війна повинна закінчитися військовою поразкою РФ і поверненням територій України, всі "компроміси" матимуть катастрофічні наслідки для людства - Подоляк

Велика Британія передасть Україні підводні безпілотники, українських військових вже почали навчати їх використовувати - Міноборони

ОСТАННЄ

З небезпечних регіонів планується точкова евакуація понад 800 дітей-сиріт та тих, хто залишився без батьківського піклування - Верещук

На Харківщині розробляють плани обов'язкової евакуації в разі необхідності, але зараз підстав для неї немає - Синєгубов

Кабмін дозволив приймати комісованих осіб на не пов'язані з підвищеним ризиком для життя посади в ДСНС

У Бахмуті через обстріли частково зруйновано житловий будинок, під завалами може бути людина - ДСНС

Звук вибуху в Запоріжжі - робота української ППО - секретар міськради

Омбудсмен: сподіваюся, що наступний верховний комісар ООН з прав людини захищатиме права людини, а не турбуватиметься про свою "нейтральність"

Кабмін дозволив морякам перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування - Шмигаль

Пентагон витратить понад $180 млн на закупівлю NASAMS для України, контракт розрахований до серпня 2024 року

ЗСУ влучили в контрольно-спостережні пункти ворожих БТГ десантно-штурмового полку у Нововознесенському та Дудчанах - ОК "Південь"

Вашингтон покладає відповідальність за відсутність підсумкового документа на конференції ДНЯЗ на Росію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА