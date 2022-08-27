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12:05 27.08.2022

Військові РФ, що дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатися, щоб не брати участь у війні проти України – ГУР Міноборони

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Військові РФ, що дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатися, щоб не брати участь у війні проти України – ГУР Міноборони

Військовий контингент РФ, розміщений в Казахстані, відмовляється залишати територію країни і повертатися до місць постійної дислокації, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Формальна причина відмови - відсутність спеціального повітряного транспорту, в повному складі задіяного у війні з Україною. Реально ж військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту. Втім, командування РФ не залишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, введені туди під час придушення січневих мітингів проти чинної влади. Це близько тисячі військовослужбовців з повним озброєнням і технікою, які дислокуються поблизу критичних об'єктів інфраструктури – аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур і т.д.", - йдеться в повідомленні.

Також РФ практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням і технікою з території Таджикистану і Вірменії для участі у війні проти України.

Теги: #війна #військові_рф #гур_міноборони

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