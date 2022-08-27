Ворог обстріляв район залізничного вокзалу в Слов'янську, згорів приватний будинок - мер

Ворог вночі обстріляв район залізничного вокзалу в Слов'янську, згорів приватний будинок, також є влучання у склад керамічної продукції, повідомив керівник Слов'янської міської Військової адміністрації Вадим Лях.

"На жаль, вночі місто знову обстріляли. Були прильоти в районі залізничного вокзалу. Там згорів приватний будинок. На вул.Ярослава Мудрого – потрапляння у склад керамічної продукції. На щастя, жертв вдалося уникнути. Бережіть себе", - написав він у Facebook.