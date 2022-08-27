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08:00 27.08.2022

Заступник міністра інфраструктури заявляє про неможливість вивезення металу в рамках "зернової ініціативи"

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Заступник міністра інфраструктури заявляє про неможливість вивезення металу в рамках "зернової ініціативи"

Міністерство інфраструктури не розглядає відновлення експорту металопродукції в рамках "зернової ініціативи", проте ініціюватиме його за першого зручного випадку, повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

"Наразі питання про вивезення металу або інших видів вантажів у рамках "зернової ініціативи" не обговорюється. Автором "зернової ініціативи" була ООН, і в рамках продовольчої безпеки йшлося саме про вивезення аграрної продукції", - сказав він в інтерв'ю ЦТС.

Васьков наголосив на зацікавленості України у відновленні повноцінної роботи портів і зазначив, що ініціацію експорту металопродукції буде запропоновано за першої можливості.

Він повідомив, що за 25 днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли чотири десятки суден, які вивезли понад 880 тис. тонн агропродукції, під завантаження продукцією зайшло 25 суден та подано ще 60 заявок на суднозаходи найближчим часом.

За словами заступника міністра інфраструктури, основною проблемою "зернового коридору" став дорогий фрахт. "Це призводить до того, що наші аграрії отримують меншу плату за товар", – наголосив Васьков.

Водночас він зазначив, що зі збільшенням кількості суден вартість страхування знижується, і працювати через порти Одеси набагато вигідніше, ніж через Дунай.

Коментуючи проблему виходу українських моряків на роботу, заступник міністра інфраструктури визнав, що є невирішене питання, як морякам, які працюють в інших країнах, перетинати кордон. За його словами, 90% моряків виїжджають за кордон не на судні і вирішення цієї проблеми обговорюється керівництвом уряду.

"Водночас, на борту судна як із Дунайських портів, так і з портів Одеси за погодженням з Державною прикордонною службою проблем із виходом немає", - додав Васьков.

 

 

Теги: #україна #порти #метали

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