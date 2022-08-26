Події

21:15 26.08.2022

У тимчасово окупованій Боровій заступника головного гауляйтера вивели з дому з мішком на голові та відвезли у невідомому напрямку

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У тимчасово окупованій Борівській громаді Харківської області зник один із колаборантів, який допомагав керувати призначеному загарбниками гауляйтеру Сергію Агаркову, повідомляє селищна рада.

"Нещодавно з мішком на голові вивели з власного будинку і вивезли у невідомому напрямку мешканця села Подлиман Ігоря Познянського, який до цього був заступником головного гауляйтера у Боровій. Тепер з його двору окупанти вивозять техніку та виносять цінні речі", - повідомляється на сторінці Борівської селищної ради у фейсбуці.

У селищній раді зазначають, що мешканці, які не залишили громаду, не мають змоги отримати нараховані українські пенсії та зарплати, вони виживають за рахунок домашнього господарства, співробітникам комунальних підприємств окупанти пропонують працювати за продпайки.

"Росіяни зруйнували банківську систему на окупованих територіях, заблокували роботу Укрпошти, нічого не запропонувавши натомість. Досі навіть не відновлено мобільний зв'язок та інтернет. Розрекламовану "допомогу" у розмірі 10 тисяч рублів у деяких селах громади досі не отримала жодна людина Щоб вижити, люди продають овочі та іншу продукцію домашнього господарства або обмінюються продуктами. Робота за продовольство та обмінна торгівля повертають громаду з XXI століття у стародавні часи. стародавнього світу. Окупаційна влада не виплачує заробітну плату працівникам підприємства теплових мереж, а пропонує працювати за харчові пайки, що не дуже мотивує людей виходити на роботу під керівництвом окупантів", - йдеться у повідомленні.

 

 

 

Теги: #харківщина #колаборант #окупанти

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