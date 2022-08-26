Людство до кінця цього століття стикатиметься з аномальною спекою в кілька разів частіше

Сильна спека з небезпечними для людей температурами упродовж цього століття, швидше за все, наступатиме частіше в 3-10 разів, ніж зараз, повідомляє в п'ятницю CNN з посиланням на дослідження Гарвардського та Вашингтонського університетів.

Так, дедалі частіші наступи аномальної спеки очікуються у США, Китаї, Японії та країнах Західної Європи. При цьому температура повітря досягатиме 39,4 градусів за Цельсієм.

Найсильніше ця тенденція проявиться у країнах тропічного поясу, де кількість днів з екстремальною спекою – з температурою повітря 51 градус за Цельсієм – подвоїться.

Експерти зробили ці прогнози на основі припущень, що середні світові температури підвищаться на 2 градуси за Цельсієм: це межа, встановлена у Паризькій кліматичній угоді 2015 року, в межах якої людство має утримати зростання температур.

Раніше повідомлялося, що на думку Об'єднаного дослідницького центру Європейської комісії, нинішня посуха є, можливо, найсильнішою за останні 500 років. Остаточні дані наприкінці сезону можуть підтвердити цю попередню оцінку.

Країни Європи, які цього літа страждають від природних пожеж, пов'язаних із аномальною спекою та посухою, у 2022 році побили рекорд руйнувань від пожеж: вогнем спустошено 662,8 тис. га.

Серед найбільш зачеплених пожежами нинішнього року держав - Іспанія (246 тис. га згорілих лісів), Румунія (150 тис. га), Португалія (75 тис. га) та Франція (61 тис. га).