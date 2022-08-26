Події

19:21 26.08.2022

Фінляндія та Швеція обговорили з Туреччиною членство в НАТО, наступний раунд переговорів восени

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Фінляндія та Швеція обговорили з Туреччиною членство в НАТО, наступний раунд переговорів восени

Переговори Фінляндії та Швеції з Туреччиною про членство північних країн НАТО пройшли у фінському місті Вантаа в п'ятницю.

"На зустрічі обговорювалося, як країни реалізовуватимуть підписаний у червні в Мадриді документ про співпрацю щодо умов, висунутих Туреччиною для прийняття Фінляндії та Швеції до НАТО", - йдеться у повідомленні МЗС Фінляндії у п'ятницю.

У МЗС наголосили, що восени знову відбудуться переговори на цю тему.

У зустрічі взяли участь експерти з різних міністерств, канцелярій президентів та прем'єр-міністрів, спецслужб.

Як повідомив раніше порталу телерадіомовлення Фінляндії Yle глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто (Pekka Haavisto), Туреччина не висувала Фінляндії та Швеції нових вимог щодо членства в НАТО.

Хаавісто також зазначив, що "переговори у Фінляндії є першою із серії зустрічей і проходять добре".

Як раніше повідомило Yle з посиланням на фінське МЗС, мета зустрічі - розглянути пункти меморандуму про взаєморозуміння, узгодженого у рамках саміту НАТО в Мадриді та обговорити вироблення механізму його виконання.

Фінляндія та Швеція 18 травня передали заявки на вступ до НАТО, а 5 липня у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі було підписано протоколи про їхнє приєднання до НАТО. Обидві країни отримали статус країн-спостерігачів, повноправними членами альянсу вони стануть після ратифікації протоколів усіма 30 державами НАТО. На сьогодні їх ратифікували 23 держави.

Туреччина спочатку виступала проти вступу цих країн до НАТО, обвинувачуючи Гельсінкі і Стокгольм у неготовності боротися з курдським тероризмом і вимагаючи депортації низки курдських діячів, які проживали у Фінляндії та Швеції.

У підписаному 28 червня меморандумі про взаєморозуміння Туреччина все ж таки підтримала заявку північних країн на вступ до НАТО.

 

 

Теги: #нато #туреччина #швеція #фінляндія

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