Прокуратура передала до суду справу військовослужбовця РФ, який катував мешканців с. Вишневе Чернігівської області

Чернігівська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця мотострілецької бригади тактичного об'єднання сухопутних військ РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, група військовослужбовців РФ, перебуваючи в селі Вишневе Чернігівського району, жорстоко поводилася з цивільним населенням. Вони неодноразово затримували і завдавали тілесних ушкоджень одному з мешканців села. Двічі потерпілого більше доби утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні. знущалися і били прикладами автоматів. Його літню матір тримали у вантажному відділенні автомобіля", - зазначається в повідомленні.

Також окупанти заволоділи транспортним засобом потерпілого, яким перевозили награбоване у місцевих жителів майно.

Наразі обвинуваченого оголошено у розшук. Дані інших військових ЗС РФ, причетних до скоєння злочинів проти мирного населення, встановлюються.