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18:55 26.08.2022

Російська авіація намагалася зруйнувати важливі інфраструктурні об'єкти в районах Олександрівки, Лозового та Ольгиного – Генштаб ЗСУ

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Російська авіація намагалася зруйнувати важливі інфраструктурні об'єкти в районах Олександрівки, Лозового та Ольгиного – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у п'ятницю намагалися зруйнувати за допомогою ударів авіації важливі інфраструктурні об'єкти в районах населених пунктів Олександрівка, Лозове та Ольгине, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю.

"На південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли районів населених пунктів Миколаїв, Кривий Ріг, Лупареве, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Партизанське, Червона Долина, Велике Артакове, Квітневе, Іванівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Благодатне, Таврійське, Первомайське, Широке та Поляна. Ударами авіації намагався зруйнувати важливі об’єкти інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Лозове та Ольгине", - йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві зазначають, що на волинському, поліському та сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

"Ворог задіяв ствольну артилерію для обстрілів цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Середина Буда, Шевченкове, Катеринівка та Вільне Сумської області", - наголошують у Генштабі.

На харківському напрямку окупанти продовжують вести бойові дії з метою утримання зайнятих кордонів. Здійснили обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії біля Варварівки, Удів, Слатиного, Петрівки, Борщової, Великих Проходів, Піщаного, Руських Тишків, Шестакового, Слобожанського, Андріївки та Гусарівки.

Ворог також завдав авіаційних ударів неподалік Мосьпанового, Первомайського та Байрака. Вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Питомник, Черкаська Лозова і Шестакове.

На запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Новосілка, Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Полтавка, Оріхів та Мала Токмачка. Завдав авіаційних ударів біля Ольгівського та Гуляйполя.

Теги: #рф #авіація

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