Події

18:34 26.08.2022

Окупанти продовжують спроби встановити контроль над усією територією Донецької області, а також утримати окуповані території на півдні та сході України – Генштаб ЗСУ

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Окупанти продовжують спроби встановити контроль над усією територією Донецької області, а також утримати окуповані території на півдні та сході України – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у п'ятницю продовжували спроби встановити повний контроль над усією територією Донецької області, а також утримати раніше окуповані території у Херсонській, Харківській, Миколаївській та Запорізькій областях, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат", - ідеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що українські підрозділи продовжують успішне виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на певних напрямках та завдають окупантам втрат у ближніх боях.

Теги: #генштаб #зведення

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