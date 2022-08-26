Законодавство не передбачає відповідальності за відсутність в Україні жінок, які мають стати на військовий облік – юристи

Законодавство не передбачає відповідальності за відсутність в Україні жінки, яка має стати на військовий облік, взяття на облік на кордоні не здійснюється, але юристи очікують змін у законодавстві для врегулювання питань, пов'язаних із взяттям на військовий облік і мобілізацією жінок, зазначають опитані агентством "Інтерфакс-Україна" юристи.

"Взяття на військовий облік на кордоні не здійснюється. Тому жінки, які повертатимуться з евакуації, не повинні проходити додаткові процедури під час в'їзду в Україну", - сказала радник київського офісу юридичної компанії Baker McKenzie Мар'яна Марчук.

Вона зазначила, що при цьому для в'їзду в країну громадянки України не мають зазначати чи підтверджувати мету перебування за кордоном. Водночас після повернення з-за кордону до місця проживання в Україні жінки, які зобов'язані стати на військовий облік, мають прийти для цього у відповідний територіальний центр комплектування (військкомат).

"Законодавство не передбачає можливість взяття на військовий облік громадянок під час їх перебування за кордоном, оскільки ця процедура здійснюється лише за особистої присутності жінки у відповідному територіальному центрі комплектування", - сказала вона.

Юрист зазначила, що "перебування за кордоном з якоюсь метою, зокрема в довгостроковому відрядженні або з метою роботи в іноземного роботодавця, не звільняє від обов'язку стати на військовий облік".

"У такому разі може йтися лише про відстрочення явки у військкомат, що вирішується в спілкуванні, зокрема з наданням відповідних документів. Єдиний виняток існує для осіб, які постійно проживають за кордоном і перебувають у цьому статусі на консульському обліку у відповідній країні", - сказала вона.

У свою чергу старший юрист юридичної фірми ILF Олексій Головін зазначив, що останнім часом в інтернеті з'явилося багато суперечливих публікацій щодо військового обліку та мобілізації жінок, проте заступник міністра оборони Ганна Маляр "внесла певну ясність". Зокрема, вона заявила, що Україна не потребує додаткового взяття жінок на військовий облік, а правила, які мали набути чинності з 1 жовтня 2022 року, найімовірніше, змінять.

Водночас Головін наголосив, що згідно з чинними правилами, якщо після 1 жовтня 2022 року жінка тимчасово перебуває за кордоном, вона зобов'язана звернутися до дипломатичних установ України для взяття на тимчасовий консульський облік. Таким жінкам не потрібно терміново повертатися в Україну до 1 жовтня.

"Якщо після 1 жовтня 2022 року жінка, яка перебуває в Україні та підлягає взяттю на облік, планує тимчасово виїхати за кордон, вона зобов'язана стати на військовий облік і після цього протягом семи днів прибути до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для зняття з військового обліку під час виїзду за межі України терміном понад три місяці", - сказав юрист.

Головін нагадав, що жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов'язані. Крім того, законодавством не передбачено граничного терміну взяття на військовий облік для жінок.

"Теоретично жінку за порушення правил військового обліку можуть оштрафувати, але як діятиме така норма на практиці, сказати важко", - сказав він.

Водночас Головін зазначив, що згідно з чинним законодавством, з 2023 року до адміністративної відповідальності можуть притягувати і роботодавців, оскільки кожен роботодавець має вести військовий облік.

"Тому радимо роботодавцям направити своїх працівниць визначених спеціальностей з 1 жовтня 2022 року до територіального центру комплектування", - сказав він.

Юрист зазначив, що передбачена чинним законодавством кримінальна відповідальність за ухилення від військового обліку не стосується жінок, які стають на військовий облік уперше, оскільки вони ще не мають статусу військовозобов'язаного.

Водночас Головін звернув увагу, що "військовозобов'язана жінка може отримати повістку, однак поки що жодних подібних випадків не траплялося".

"Законодавче регулювання взяття жінок на військовий облік може найближчим часом суттєво змінитись, тому тим, хто вже має намір ставати на військовий облік з 1 жовтня, радимо не поспішати, а дочекатися нових змін", - сказав він.

Зі свого боку член Національної асоціації адвокатів Дмитро Бакулін зазначив, що військовий облік для жінок не відрізняється від обліку чоловіків, оскільки наразі окремого порядку взяття жінок на військовий облік в Україні не встановлено".

"Усе ще триває піврічний перехідний період для підготовки відповідних нормативно-правових документів щодо взяття жінок на військовий облік. При цьому українські жінки, які наразі перебувають за кордоном, не вважаються військовозобов'язаними, доки вони не стали на військовий облік", - сказав він.

Коментуючи питання умисного ухилення від несення військової служби (мобілізації), що може спричинити притягнення жінки до кримінальної відповідальності, Бакулін зазначив, що з 24 лютого 2022 року невідомо про випадки притягнення жінок до такої відповідальності.

"Взяття жінки на військовий облік не означає автоматичної мобілізації, а є лише способом обліку військовозобов'язаних осіб, який раніше здійснювався переважно стосовно чоловіків", - сказав він.

У свою чергу члени робочої групи з питань мобілізації юридичної фірми Asters зазначили, що законодавець допускає мобілізацію жінок без їхньої згоди під час дії воєнного стану, проте наразі це стосується лише тих жінок, які вже перебувають на військовому обліку, зокрема раніше проходили військову службу чи закінчували військову кафедру.

"Поки що не визначено порядок мобілізації жінок, адже вони у розумінні законодавства прирівняні у правах і обов'язках до військовозобов'язаних чоловіків. Отже, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути мобілізовані за таким самим порядком, як і чоловіки. Міноборони зазначає, що мобілізація жінок від початку війни здійснюється лише за добровільною згодою жінки, незважаючи на законодавчий дозвіл робити це примусово", - зазначають експерти робочої групи.

Водночас юристи-члени робочої групи з питань мобілізації зазначили, що "на сьогодні досить важко визначити, які способи може застосувати держава, щоб взяти на військовий облік якнайбільше жінок".

"Наразі немає якихось детальних роз'яснень щодо того, які саме жінки зобов'язані стати на військовий облік – ті, які працюють за спеціальністю, визначеною в наказі Міноборони №313 від 11 жовтня 2021 року, чи ті, які здобули відповідну освіту. Утім, складно припустити, що посадові особи Держприкордонслужби України під час перетину жінкою кордону перевірятимуть у неї документи про освіту чи посаду, адже такі документи не входять до переліку обов'язкових для в'їзду на територію держави", - зазначили експерти.

Водночас юристи наголосили, що військовий облік жінок здійснює військкомат за місцем проживання/перебування жінки, а не прикордонні органи чи поліція.

"Законодавство не передбачає жодної відповідальності за неповернення жінки в Україну до 1 жовтня 2022 року чи відсутність у країні жінки, яка має стати на військовий облік. Аналогічно цьому не встановлено й обов'язок жінки повернутись на територію України, щоб стати на військовий облік. Отже, перебування жінки за кордоном, навіть після 1 жовтня 2022 року, не є порушенням", - наголосили в юрфірмі.

Експерти робочої групи також зазначили, що їм наразі невідомі випадки притягнення жінок до відповідальності за ухилення від мобілізації з 24 лютого 2022 року.

Як повідомлялося, заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Водночас вона зазначила, що у ЗСУ зберігається потреба у фахівцях у сфері медицини, радіотехніки та харчових технологій. У зв'язку з цим Генштаб ЗСУ запропонував внести низку змін до відповідних законодавчих та нормативних актів, що регулюють взяття жінок на військовий облік.

Зокрема, Генштаб пропонує скоротити перелік спеціальностей, що підлягають військовому обліку, передбачити добровільність взяття на військовий облік жінок, які здобули спеціальності з доопрацьованого переліку, та визначити, що організація взяття жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду.