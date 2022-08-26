Події

17:26 26.08.2022

У Бердянську помер поліцейський-колаборант, поранений унаслідок підриву автомобіля партизанами

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У Бердянську помер поліцейський-колаборант, поранений унаслідок підриву автомобіля партизанами

У лікарні окупованого Бердянська (Запорізька обл.) помер високопоставлений поліцейський-колаборант Олександр Колесніков, якого партизани підірвали в автомобілі ДАІ у п'ятницю вдень, повідомляє телеграм-канал Бердянської мерії.

За інформацією міської влади Бердянська, вибух "автомобіля з синіми номерами", в якому перебував заступник керівника ДАІ окупаційної поліції, стався біля ДОЦ "Дзержинець". За свідченням місцевих жителів, від вибуху автомобіль не спалахнув, але в нього вилетіли вікна.

Колаборанта було госпіталізовано з пораненнями.

Згодом стало відомо, що він помер.

У повідомленні також наголошується, що Сили спротиву продовжують демонструвати окупантам, що "все, що хоч якось пов'язане з референдумом, знищуватиметься на місці".

На підтвердження цього минулої ночі було підірвано штаб російських окупантів у с. Приазовському Мелітопольського району, де окупанти готувалися до проведення "референдуму" та видавали російські паспорти.

Окупаційна влада стверджує, що вибух стався біля оздоровчого центру "Криворізький гірник", вибуховий пристрій був начинений вражаючими елементами та закріплений на висоті понад 3 м на дереві.

 

Теги: #загибель #бердянськ #колаборант

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