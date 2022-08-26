Події

16:34 26.08.2022

ЗСУ завдали удару по Дар'ївському мосту на Херсонщині, його експлуатацію зупинено – ОК "Південь"

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ЗСУ завдали удару по Дар'ївському мосту на Херсонщині, його експлуатацію зупинено – ОК "Південь"

Підрозділи Збройних сил України під час виконання завдань на півдні країни завдали удару по Дар'ївському мосту через річку Інгулець у Херсонській області, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дар᾽ївським мостом. Його експлуатація наразі зупинена", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підтверджені втрати ворога за ніч 26 серпня становлять 27 осіб особового складу та мобільний міномет калібру 120 мм.

"Решта втрат дорозвідується", - зазначають у командуванні.

Теги: #удар #зсу #міст #херсонська_область

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