У Чорному та Середземному морях чергують вісім російських носіїв крилатих ракет - ВМС ЗСУ

У Чорному та Середземному морях перебувають вісім носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили Військово-Морські сили Збройних сил України.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 18 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів і катерів; у Середземному морі – п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", - розповіли ВМС ЗСУ у п'ятницю в телеграм-каналі.

ВМС ЗСУ також поінформували, що за добу на користь Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря – 28 суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 19 суден, з них два судна рухалися з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії", - наголошується в повідомленні.