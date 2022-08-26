Ворог обстріляв за ніч три райони Дніпропетровської області, без постраждалих – голова ОВА

Російські війська за ніч обстріляли три райони Дніпропетровської області, без постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч із дев'ятьма обстрілами. Від ворожого вогню страждали три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, Нікопольський район російська армія обстріляла п'ять разів за ніч – з "Градів" і важкої артилерії.

У Нікополі понівечено близько 10 приватних будинків, школу та санаторій. Перебито лінію електропередач. До 1000 нікопольчан без електроенергії, але люди не постраждали.

До Марганецької громади прилетіли п'ять снарядів із "Градів", у Червоногригорівську – 10 снарядів із важкої артилерії. Без руйнувань і постраждалих.

У Синельниківському районі ракетний обстріл двох громад. В одній - руйнації на сільгосппідприємстві, в іншій - на дорожньому підприємстві, спалахнув ангар із технікою. Полум'я пожежники вже приборкали.

У Криворізькому районі ворог вдарив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих.