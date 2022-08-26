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09:31 26.08.2022

Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 7 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

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Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 7 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу сягають близько 400 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок п'ятниці, 26 серпня, становлять близько 46 тис. 250 осіб, повідомляється  у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні сім танків і шість бойових броньованих машин (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення –1936 та 4251 відповідно.

За добу в Україні було знищено три артилерійські системи окупантів та дві одиниці автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами). Збито шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня противника.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1040 артсистем, 272 реактивні системи залпового вогню, 148 засобів протиповітряної оборони, автомобілів і цистерн - 3162, 99 одиниць спеціальної техніки та 15 суден. Знищено 234 літаки та 202 гелікоптери, збито 834 безпілотники та 196 крилатих ракет.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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