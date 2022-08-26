Окупанти завдали удару по хімтехнікуму в Слов'янську

Один із корпусів хіміко-технічного технікуму м. Слов'янська Краматорського району Донецької області зазнав значних пошкоджень унаслідок обстрілу російськими окупантами у п'ятницю вранці, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Унаслідок влучання будівля навчального закладу зазнала значних руйнувань. На щастя, обійшлося без жертв", - написав Лях у телеграмі у п'ятницю.

Він проілюстрував повідомлення фотографіями пошкодженого корпусу, у двоповерховому крилі якого частково зруйновано другий поверх, у будівлі вибито всі вікна та пошкоджено покрівлю.

Голова міськадміністрації закликав жителів міста до негайної евакуації. "Це ще раз змушує нагадати про евакуацію. Не чекайте, коли зруйнованим виявиться саме ваш будинок. Виїжджайте зараз!", - закликав Лях.