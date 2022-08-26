Події

09:17 26.08.2022

За добу на Харківщині двоє мирних жителів загинули внаслідок ворожих обстрілів, троє поранені - Синєгубов

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За добу на Харківщині двоє мирних жителів загинули внаслідок ворожих обстрілів, троє поранені - Синєгубов

Минулої ночі ворожих обстрілів Харкова не зафіксовано, російські окупаційні війська обстрілювали мирних жителів Харківського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 2:00 ворог завдав ракетного удару по м.Чугуєву, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо – без постраждалих. Близько 2:30 ворог завдав удару по м.Дергачі, зруйновано освітній заклад. На жаль, загинула жінка приблизно 50 років, 59-річного чоловіка поранено. Інформація уточнюється",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Протягом дня окупанти обстрілювали Чугуївський і Богодухівський райони області. Було пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, цивільні промислові об'єкти, знищено кілька автомобілів, сталися пожежі. За даними Центру екстреної медичної допомоги, за день у Чугуївському районі одна людина загинула, двоє дістали поранень.

 

Теги: #війна #харківська_область

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