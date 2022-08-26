Немає проміжної позиції щодо підтримки України, Італія вирішила бути на боці свободи, заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

"Російське вторгнення принесло у світ необхідність вирішувати, на чийому боці ти, і немає якоїсь проміжної позиції: якщо ви хочете підтримувати Україну, то ви підтримуєте спротив України, надання фінансової, оборонної допомоги", - сказав Ді Майо на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві у четвер.

Так глава італійського МЗС прокоментував запитання про критику з боку деяких італійських партій та громадянського суспільства щодо відправлення Італією зброї Україні та санкцій проти РФ.

Ді Майо додав, що російська пропаганда хоче змусити повірити, що проблема цін на енергоносії – це санкції.

"Але ми розуміємо, що це саме Росія шантажує Європу питанням газу. Саме тому ми разом з об'єднаною Європою боремося за введення лімітів на ціну газу і диверсифікацію джерел. Сподіваюся, що ці девізи не будуть лише девізами в Італії, тому що не можна бути і на боці свободи, і на боці автократії. Ми, як уряд Італії, вирішили бути на боці свободи", - наголосив міністр.

У свою чергу Кулеба заявив, що кожен, хто виступає проти постачання зброї Україні, хоч би якими були його аргументи, і не має значення, хоч би як приємно вони звучали, насправді виступає за перемогу зла над добром, перемогу Росії над Україною.

"Потрібно говорити відверто: ті люди, які використовують різні аргументи для критики постачання зброї Україні, кажуть таке: "Не давайте Україні зброї, хай Росія переможе якнайшвидше. Нам усе одно, скільки українців загине, скільки людей буде замучено, зґвалтовано і скільки міст буде зруйновано. Ми хочемо, щоб Росія перемогла, і ми готові прийняти нову реальність, яка виникне після цієї перемоги", - пояснив Кулеба.