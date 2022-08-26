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07:12 26.08.2022

Немає проміжної позиції щодо підтримки України, Італія вирішила бути на боці свободи

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Немає проміжної позиції щодо підтримки України, Італія вирішила бути на боці свободи

Немає проміжної позиції щодо підтримки України, Італія вирішила бути на боці свободи, заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

"Російське вторгнення принесло у світ необхідність вирішувати, на чийому боці ти, і немає якоїсь проміжної позиції: якщо ви хочете підтримувати Україну, то ви підтримуєте спротив України, надання фінансової, оборонної допомоги", - сказав Ді Майо на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві у четвер.

Так глава італійського МЗС прокоментував запитання про критику з боку деяких італійських партій та громадянського суспільства щодо відправлення Італією зброї Україні та санкцій проти РФ.

Ді Майо додав, що російська пропаганда хоче змусити повірити, що проблема цін на енергоносії – це санкції.

"Але ми розуміємо, що це саме Росія шантажує Європу питанням газу. Саме тому ми разом з об'єднаною Європою боремося за введення лімітів на ціну газу і диверсифікацію джерел. Сподіваюся, що ці девізи не будуть лише девізами в Італії, тому що не можна бути і на боці свободи, і на боці автократії. Ми, як уряд Італії, вирішили бути на боці свободи", - наголосив міністр.

У свою чергу Кулеба заявив, що кожен, хто виступає проти постачання зброї Україні, хоч би якими були його аргументи, і не має значення, хоч би як приємно вони звучали, насправді виступає за перемогу зла над добром, перемогу Росії над Україною.

"Потрібно говорити відверто: ті люди, які використовують різні аргументи для критики постачання зброї Україні, кажуть таке: "Не давайте Україні зброї, хай Росія переможе якнайшвидше. Нам усе одно, скільки українців загине, скільки людей буде замучено, зґвалтовано і скільки міст буде зруйновано. Ми хочемо, щоб Росія перемогла, і ми готові прийняти нову реальність, яка виникне після цієї перемоги", - пояснив Кулеба.

Теги: #свобода #італія #підтримка

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