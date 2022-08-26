Українське серце розривається від слів Папи Римського
Українське серце розривається від слів Папи Римського Франциска, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в Києві в четвер.
Кулеба зазначив, що в МЗС уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і вирішили запросити апостольського нунція, щоб висловити розчарування України словами Понтифіка.
"Саме по собі запрошення нунція до міністерства є випадком доволі безпрецедентним і говорить саме за себе", - наголосив глава МЗС.
Раніше Папа Римський Франциск прокоментував убивство дочки одного з ідеологів "руского міра" Олександра Дугіна Дар’ї Дугіної і зазначив, що "за війну платять невинні".