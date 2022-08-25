Українські артилеристи знищили командні пункти артилерії РФ у Каховському та Бериславському районах, знову вдарили по Антонівському мосту

За підсумками вогневої роботи українських ракетно-артилерійських підрозділів знищено командні пункти тактичних груп артилерії РФ у Каховському та Бериславському районах, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Підтверджено знищення семи рашистів, самохідної артустановки, автотехніки та ще одного складу боєприпасів у Новій Каховці", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Також було завдано удару по Антонівському мосту.

"Стан Антонівського мосту вчергове відкориговано, всупереч намірам окупантів. Зважаючи на завдані ушкодження та безперервний вогневий контроль, окупаційні війська наразі не наважуються ані використовувати, ані ремонтувати міст", - зазначають в ОК.