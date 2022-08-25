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14:13 25.08.2022

У полоні в росіян перебувають 80 жителів Мелітополя – мер

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У полоні в росіян перебувають 80 жителів Мелітополя – мер

Близько 80 мирних жителів Мелітополя Запорізької області перебувають у полоні в російських окупантів, повідомив мер міста Іван Федоров.

"За останньою інформацією, наразі в полоні перебувають близько 80 людей. Хтось із них перебуває на трудових виправних роботах: риє окопи, це змушують робити рашисти. Хтось зазнає тортур, перебуваючи у слідчих ізоляторах, яких щонайменше три на території міста Мелітополя. А когось уже відправили етапом до Сімферополя та Москви", – сказав Федоров на брифінгу в Києві в четвер.

За його словами, на території Мелітополя немає фільтраційних таборів, але такий табір розташований на адміністративній межі між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим. "Там проходять фільтрацію: люди в клітці можуть сидіти по 8-10 годин, доки їх опитують, перевірять їхні документи. Такий самий фільтраційний табір рашисти пообіцяли збудувати й у Василівці", – уточнив мер Мелітополя.

Крім того, Федоров додав, що в Мелітополі залишається близько 60-70 тис. мирних жителів.

На початку 2021 року в Мелітополі проживали 150 тис. осіб.

Теги: #мелітополь #жителі #полон

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