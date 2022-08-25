Більшість жителів окупованого Маріуполя не мають наміру брати участь у так званому референдумі – ГУР Міноборони України

У тимчасово окупованому Маріуполі групи місцевих колаборантів продовжують проводити перепис населення у всіх районах міста з метою встановлення реальної кількості людей, які залишилися у місті, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Ці групи відвідують усі квартири та приватні помешкання. Під час перепису вимагають надати особисті документи з реєстрацією (пропискою). Також з’ясовують місце перебування найближчих родичів. Офіційно повідомляють, що встановлюють місцеперебування людей, щоб забезпечити їх світлом та газом", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

За даними розвідки, в неофіційних розмовах члени груп "перепису" визнають, що більшість опитаного населення в окупованому Маріуполі відмовляється брати участь у можливому "референдумі" або прямо не відповідає на запитання, чи братиме участь у зазначеному заході.

"За їхніми оцінками, лише близько 5-7% опитаних чітко висловили готовність прийти на "виборчі дільниці" та "проголосувати". Здебільшого в місті залишилися громадяни віком 45-70 років. За визнанням самих колаборантів, вони озлоблено ставляться і до РФ, і до представників окупаційних адміністрацій", - повідомляє ГУР МО.

Також "переписувачі" повідомили, що хоча перепис населення триває, рішення щодо самого "референдуму" та дати його проведення остаточно не ухвалено.

"Навряд чи він справді відбудеться, як було анонсовано, 11 вересня. Навпаки, наразі окупаційна влада Маріуполя намагається не порушувати тему "референдуму" та концентрується на піар-акціях із пропагування результатів роботи щодо "забезпечення населення соціальною допомогою, продуктами харчування та підготовкою до зимового періоду", - наголосили в розвідці.

Крім цього стало відомо, що з 1 вересня окупанти припинять видавати вцілілим жителям Маріуполя так звану гуманітарну допомогу - дешеві набори продуктів (крупа, консерви), які давали змогу людям хоч якось побороти голод та злидні. Як одну з причин зменшення "допомоги" називають низький попит серед маріупольців на отримання російського громадянства.