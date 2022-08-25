Події

09:19 25.08.2022

Секретаріат ООН підтримає будь-яку місію МАГАТЕ через Київ на ЗАЕС – Гутерреш

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Секретаріат ООН підтримає будь-яку місію МАГАТЕ через Київ на ЗАЕС – Гутерреш

Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на запрошення України на Запорізьку АЕС, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Я, як і раніше, серйозно знепокоєний ситуацією на Запорізькій атомній електростанції і навколо неї. Будь-яка подальша ескалація ситуації може призвести до самознищення", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

Гутерреш наголосив, що "Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію з Києва (через підконтрольну Києву територію) на ЗАЕС".

Як повідомлялося, 24 серпня на засіданні Ради безпеки ООН Гутерреш заявив, що Запорізька АЕС має стати об'єктом цивільної інфраструктури.

"Безпека АЕС має бути гарантована. АЕС має стати об'єктом цивільної інфраструктури", - сказав він.

Гутерреш також підтримав місію МАГАТЕ, яка має відвідати станцію, і закликав організувати її якнайшвидше.

Україна запропонувала МАГАТЕ розмістити постійну місію на Запорізькій АЕС.

Джерело: https://twitter.com/antonioguterres/status/1562633361260023808

Теги: #заес #гутерреш

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