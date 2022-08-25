Події

09:00 25.08.2022

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 598,5 млн

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Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 598,5 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок четверга досягла 598 млн 527 тис. 703, свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 461 тис. 600 осіб.

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження входять США, Індія, Бразилія, Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія та Південна Корея.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження відповідно склала:

США - 93 млн 903 тис. 884 і 1 млн 42 тис. 398.

Індія - 44 млн 378 тис. 920 і 527 тис. 488.

Бразилія – 34 млн 329 тис. 600 і 683 тис. 76.

Франція 34 млн 624 тис. 825 і 154 тис. 802.

Німеччина - 31 млн 921 тис. 578 і 146 тис. 797.

Велика Британія - 23 млн 708 тис. 466 і 188 тис. 475.

Італія - 21 млн 721 тис. 630 і 175 тис. 43.

Південна Корея - 22 млн 701 тис. 921 і 26 тис. 332.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних із найважливіших світових подіяй, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети на ранок четверга - 831,4. В Індії на 1 млн жителів померли 374 особи, Бразилії – 3 тис. 166, Франції – 2 тис. 345, Німеччині – 1 тис. 742, Великій Британії – 2 тис. 735, Італії – 2 тис. 904, Південній Кореї – 513. Відомості щодо США відсутні.

За час пандемії у світі зробили 12 млрд 84 млн 421 тис. 164 ін'єкцій вакцин проти COVID-19.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус

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