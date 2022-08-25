Події

08:04 25.08.2022

Росіяни вночі завдали ракетного удару по Вишгородському району Київщини, без жертв

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Росіяни вночі завдали ракетного удару по Вишгородському району Київщини, без жертв

У ніч проти четверга, 25 серпня, по одній із громад Вишгородського району було завдано ракетного удару, без жертв, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Уночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два прильоти. Жертв і поранених серед цивільних на ранок немає. Пожежі та руйнування житлових будівель або об'єктів інфраструктури відсутні", - написав він у телеграм-каналі вранці в четвер.

Кулеба зазначив, що обстеження атакованої території триває.

"Інші вибухи, які чули жителі регіону – робота нашої ППО", – додав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріл #київська_область

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