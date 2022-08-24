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21:37 24.08.2022

Байден у четвер обговорить із Зеленським хід постачання зброї

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Байден у четвер обговорить із Зеленським хід постачання зброї

Президент США Джозеф Байден у четвер, 25 серпня, проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє CNN з посиланням на координатора зі зв'язків із громадськістю Ради національної безпеки США Джона Кірбі.

"Президент з нетерпінням чекає на це", - сказав Кірбі, заявивши при цьому, що у Байдена немає жодних планів щодо поїздки до Києва. Він сказав, що якщо "поїздка має сенс", її буде розглянуто.

Кірбі також наголосив, що США продовжуватимуть "згуртовувати вільний світ" та "активізувати союзників і партнерів" для підтримки України, і що телефонна розмова між Байденом та Зеленським підтвердить ці зобов'язання.

Кірбі також зазначив, що США мають інформацію, яка свідчить про те, що Росія готується провести "фіктивні референдуми" в регіонах України, можливо, протягом декількох днів. Потенційні регіони, де можуть відбутися референдуми, включають Херсонську та Запорізьку області, а також Донецьк та Луганськ на сході України.

"Сполучені Штати та міжнародна спільнота ясно дали зрозуміти, що будь-які спроби встановити контроль над суверенною територією України не вважатимуться законними", - наголосив Кірбі.

Він уточнив, що США очікують, що Росія маніпулюватиме результатами голосування і неправдиво стверджуватиме, що український народ хоче приєднатися до Росії.

"Дуже важливо буде виявляти та протидіяти цій дезінформації в режимі реального часу", - сказав він.

Кірбі зазначив, що інформація зі США показує, що російські чиновники стурбовані низькою явкою виборців на голосуванні.

 

 

 

Теги: #розмова #президенти #україна_сша

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