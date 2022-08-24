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13:21 24.08.2022

США знають, що Україна переможе, і підтримуватимуть її стільки, скільки потрібно, - посол

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США знають, що Україна переможе, і підтримуватимуть її стільки, скільки потрібно, - посол

Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала Україну з Днем Незалежності та запевнила, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ми знаємо, що Україна переможе. Ми стоїмо з вами зараз, і ми продовжимо підтримувати вас у прагненні до суверенної, демократичної, процвітаючої та незалежної України, яка стала рушійною силою для багатьох поколінь українців. Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказала Брінк у відеозверненні на сторінці у твіттері в середу.

Дипломат наголосила, що впродовж шести місяців Україна демонструє неймовірну єдність і рішучість, героїчно захищаючись від російської агресії.

"Сьогодні, коли ви відзначаєте День своєї незалежності, ми разом з вами, адже ця боротьба триває на тлі жорстокої та неспровокованої війни Росії. Я хочу висловити свою глибоку повагу українським Збройним силам за надзвичайну мужність і силу в боротьбі за майбутнє України", - зазначила Брінк.

 

Теги: #сша #україна #день_незалежності

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