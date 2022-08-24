Зеленський: Що для нас кінець війни? Раніше говорили – мир, тепер – перемога

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру шукати порозуміння з терористами.

"Ворог думав: ми зустрінемо квітами та шампанським. Натомість отримав вінки та коктейлі Молотова. Чекав на овацію, а чує "хлопки". Окупант вірив, що за кілька днів пройде парадом у центрі нашої столиці. Сьогодні на Хрещатику можна побачити цей "парад". Доказ, що ворожа техніка може з'явитися у центрі Києва лише у такому вигляді. Спалена, зруйнована і знищена", - сказав він у середу у відеозверненні до Дня Незалежності.

"Нам неважливо, яка у вас армія, нам важливо, яка у нас земля. Ми будемо битися за неї до кінця. Ми тримаємося шість місяців. Нам важко, але ми стиснули кулаки та вигризаємо свою долю. Кожен новий день – це нова причина не здаватись. Бо, пройшовши стільки всього, ми не маємо права не дійти до кінця. Що для нас кінець війни? Раніше ми казали: мир. Зараз кажемо: перемога", - заявив президент.

За його словами, українці "не шукатимуть із терористами порозуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли звільняти".

"І нам набагато більше зрозумілий і близький Джонсон, який говорить англійською, ніж убивці, ґвалтівники та мародери, які говорять російською. І ми не сідаємо за стіл переговорів через страх, із пістолетом поряд із скронями. Для нас найстрашніше залізо – не ракети, літаки і танки, а кайдани. Не окопи, а окови", - заявив президент.

За його словами, "ми піднімемо руки вгору лише один раз – коли святкуватимемо нашу перемогу. Усією Україною. Бо ми не торгуємо своїми землями та своїми людьми. Для нас Україна – це вся Україна. Усі 25 регіонів, без поступок чи компромісів. Ми не знаємо цих слів, вони були зруйновані ракетами 24 лютого".

"Донбас – це Україна. І ми повертатимемо його, яким би цей шлях не був. Крим – це Україна. І ми його повертатимемо, яким би цей шлях не був. Не хочете, щоб ваші солдати гинули? Звільніть наші землі. Не хочете, щоб ваші матері плакали? Звільніть наші землі. Ось такі прості та зрозумілі наші умови", - сказав він.