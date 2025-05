Австрія перемогла в "Євробаченні-2025", Україна посіла 9-те місце

Представник Австрії виконавець JJ переміг у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" у шведському у швейцарському місті Базель.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у ніч на 18 травня у швейцарському місті Базель відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025", переможцем якого став представник Австрії виконавець JJ з піснею "Wasted Love".

До п'ятірки фіналістів також увійшли: Ізраїль, Естонія, Швеція і Італія.

Український гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray за результатами голосування національних журі країн-учасниць розмістився на 14 місці. Найвищі бали 12 і 10 Україні не поставило жодне національне журі. Після глядацького голосування Україна перемістилася на дев'яте місце, отримавши від глядачів 158 балів.

Загалом у фіналі конкурсу брали участь виконавці від 26 країн: Норвегії (Kyle Alessandro — "Lighter"), Люксембургу (Laura Thorn — "La Poupée Monte Le Son"), Естонії (Tommy Cash — "Espresso Macchiato"), Ізраілю (Yuval Raphael — "New Day Will Rise"), Литви (Katarsis — "Tavo Akys"), Іспанії (Melody — "ESA DIVA"), України (гурт Ziferblat - Bird Of Pray), Великої Британії (Remember Monday — "What The Hell Just Happened?"), Австрії (JJ — "Wasted Love"), Ісландії (VÆB — "RÓA"), Латвії (Tautumeitas — "Bur Man Laimi"), Нідерландів (Claude — "C'est La Vie"), Фінляндії (Erika Vikman — "ICH KOMME"), Італії (Lucio Corsi — "Volevo Essere Un Duro"), Польші (Justyna Steczkowska — "GAJA"), Німеччини (Abor & Tynna — "Baller"), Греції (Klavdia — "Asteromáta"), Вірменії (PARG — "SURVIVOR"), Швейцарії (Zoë Më — "Voyage"), Мальти (Miriana Conte — "SERVING"), Португалії (NAPA — "Deslocado"), Данії (Sissal — "Hallucination"), Швеції (KAJ — "Bara Bada Bastu"), Франції (Louane — "maman"), Сан Маріно (Gabry Ponte — "Tutta L'Italia") і Албанії (Shkodra Elektronike — "Zjerm").

Як повідомлялося, представник Швейцарії виконавець Nemo переміг у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у шведському місті Мальме. Відповідно "Євробачення-2025" відбувалося в Базелі (Швейцарія).

Україна дебютувала на "Євробаченні" 2003 року, а вже 2004 року українська співачка Руслана з піснею Wild Dances перемогла в конкурсі та принесла країні право провести "Євробачення" в Україні.

У 2016 році, після річної паузи, Україну на конкурсі представляла співачка Джамала з піснею "1944", яка стала переможницею, і 2017 року Україна знову приймала "Євробачення".

У 2019 році Україна не брала участі в конкурсі у зв'язку із суспільною критикою переможниці нацвідбору співачки Maruv через її виступ у РФ.

У 2020 році "Євробачення" не проводилося у звичному конкурсному форматі через пандемію COVID-19. А уже в 2021 році на "Євробаченні" Україну представляв електро-фолк-гурт Go_A, який посів п'яте місце у фіналі конкурсу.

У 2022 році український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг на "Євробаченні", але через війну "Євробачення-2023" приймала Велика Британія від імені України.

У 2023 році на "Євробаченні" Україну представляв гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel, який посів шосте місце.

У 2024 році на "Євробаченні" Україну представляв дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria", який посів третє місце.

Загалом Україна 20 разів брала участь у пісенному конкурсі "Євробачення" і тричі перемагала (Руслана, Джамала, Kalush Orchestra). Ще 6 разів Україна потрапляла до п'ятірки фіналістів: Вєрка Сердючка (2-ге місце), Ані Лорак (2-ге), Злата Огнєвіч (3-тє), Alyona Alyona & Jerry Heil (3-тє), Міка Ньютон (4-те) і Go_A (5-те).