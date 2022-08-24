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08:39 24.08.2022

РФ використовує ЗАЕС як плацдарм для ведення війни - постпред США в ООН

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РФ використовує ЗАЕС як плацдарм для ведення війни - постпред США в ООН

Російські війська після захоплення та встановлення свого контролю над Запорізькою АЕС, використовують ядерний об'єкт як плацдарм для ведення війни, заявив заступник постпреда США при ООН Річард Міллс на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок.

"На ці питання може відповісти тільки президент Путін і члени російської делегації, які тут сидять сьогодні. Тільки вони можуть пояснити, чому Росія вважає, що може силою перекроювати міжнародні кордони на порушення Статуту ООН. Тільки вони можуть відповісти за звірства, які вони вчинили проти українського народу", - відповів Міллс на своє ж риторичне питання, чому Росія використовує Запорізьку АЕС для воєнних дій.

Він нагадав про бомбардування російськими військами шкіл і лікарень, вбивства працівників гуманітарної сфери та журналістів, насильницькі депортації українського цивільного населення і так звані "фільтраційні" операції.

"Тільки вони можуть пояснити, чому їхні війська бездумно атакували та захопили контроль над станцією, поставивши нас на межу ядерної катастрофи", – додав постпред США.

Також Міллс нагадав про заклик російського посла у Відні, який написав "жодної пощади українському народу".

За словами постпреда, Росія має негайно виконати рекомендацію Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та створити демілітаризовану зону у прилеглій до станції зоні. Це, зокрема, дозволить групі експертів МАГАТЕ відвідати об'єкт, провести інспекцію та оцінити стан безпеки.

Міллс переконаний, що Росія має погодитися на відвідування об'єкта місією МАГАТЕ "у такий спосіб, щоб поважати суверенітет України".

Він закликав РФ напередодні Дня Незалежності України "не бомбардувати школи, лікарні, дитсадки чи будинки для людей похилого віку".

"Ми продовжуватимемо добиватися притягнення до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права", - додав він.

 

 

 

Теги: #рф #сша #оон #заес

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