Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн євро
Влада ФРН ухвалила рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму понад 500 млн євро, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела в німецькому уряді.
За інформацією джерел агентства, канцлер ФРН Олаф Шольц завершив узгодження планованого постачання Україні додаткового озброєння та боєприпасів на зазначену суму.
У рамках пакета Україна отримає від ФРН "тонни боєприпасів", пристрої боротьби з дронами, броньовані ремонтно-евакуаційні машини, сучасні системи ППО та ракетні установки.
При цьому, за інформацією західних ЗМІ, частина допомоги в рамках пакета може почати надходити в Україну вже найближчими тижнями, а інша частина - прибуде 2023 року.