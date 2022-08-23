Події

21:47 23.08.2022

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн євро

1 хв читати
Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн євро

Влада ФРН ухвалила рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму понад 500 млн євро, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела в німецькому уряді.

За інформацією джерел агентства, канцлер ФРН Олаф Шольц завершив узгодження планованого постачання Україні додаткового озброєння та боєприпасів на зазначену суму.

У рамках пакета Україна отримає від ФРН "тонни боєприпасів", пристрої боротьби з дронами, броньовані ремонтно-евакуаційні машини, сучасні системи ППО та ракетні установки.

При цьому, за інформацією західних ЗМІ, частина допомоги в рамках пакета може почати надходити в Україну вже найближчими тижнями, а інша частина - прибуде 2023 року.

 

 

 

 

Теги: #німеччина #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:12 22.08.2022
Міноборони Німеччини відхилило пропозицію поставити Україні більше зброї

Міноборони Німеччини відхилило пропозицію поставити Україні більше зброї

20:57 21.08.2022
Міністр фінансів Німеччини планує візит до України найближчим часом

Міністр фінансів Німеччини планує візит до України найближчим часом

08:14 19.08.2022
Рівень води у Рейні у вихідні підніметься

Рівень води у Рейні у вихідні підніметься

17:27 18.08.2022
"Київпастранс" отримав 19 автобусів від Німеччини - Кличко

"Київпастранс" отримав 19 автобусів від Німеччини - Кличко

12:36 17.08.2022
Німеччині у разі припинення постачання із РФ газу вистачить на 2,5 міс. - регулятор

Німеччині у разі припинення постачання із РФ газу вистачить на 2,5 міс. - регулятор

11:24 11.08.2022
Німеччина передала Україні ще 4 самохідні зенітні установки Gepard – уряд ФРН

Німеччина передала Україні ще 4 самохідні зенітні установки Gepard – уряд ФРН

10:37 11.08.2022
Велика Британія відправить Україні ще три РСЗВ і значну кількість ракет до них – міністр оборони

Велика Британія відправить Україні ще три РСЗВ і значну кількість ракет до них – міністр оборони

09:32 09.08.2022
Надання нового пакета оборонної допомоги США Україні в $1 млрд свідчить про високий рівень довіри між президентами та їхніми командами - Кулеба

Надання нового пакета оборонної допомоги США Україні в $1 млрд свідчить про високий рівень довіри між президентами та їхніми командами - Кулеба

09:23 09.08.2022
Пентагон: США надали Україні протирадіолокаційні ракети - ЗМІ

Пентагон: США надали Україні протирадіолокаційні ракети - ЗМІ

16:57 08.08.2022
Німеччина змінює правила перебування для українців з 1 вересня – рішення уряду

Німеччина змінює правила перебування для українців з 1 вересня – рішення уряду

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ХАРКОВІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Трюдо оголосив про виділення фінансування для двох українських проєктів загальною сумою $3,85 млн

Зеленський анонсував нагородження людей, які зробили внесок у нашу силу

Харків ніколи не підкориться нечисті, яка не має нічого, крім артилерії та ракет

Завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари

ОСТАННЄ

Ворог обстріляв чотири громади Сумщини, постраждалих немає, проте пошкоджено місцеву лінію електромереж - Живицький

У ХАРКОВІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Порошенко передав на фронт для бригади ДШВ партію британських вантажівок Leyland DAF

В Енергодарі російські загарбники заборонили роздачу гуманітарної допомоги для немовлят

Ворог обстріляв Мар'янське у Криворізькому районі, поранено 60-річного чоловіка

Трюдо оголосив про виділення фінансування для двох українських проєктів загальною сумою $3,85 млн

Окупанти знову обстріляли Шевченківський район Харкова, постраждалих немає

Глава МАГАТЕ припускає візит місії агентства на ЗАЕС найближчими днями

Зеленський анонсував нагородження людей, які зробили внесок у нашу силу

Харків ніколи не підкориться нечисті, яка не має нічого, крім артилерії та ракет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА