Події

21:29 23.08.2022

Трюдо оголосив про виділення фінансування для двох українських проєктів загальною сумою $3,85 млн

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Трюдо оголосив про виділення фінансування для двох українських проєктів загальною сумою $3,85 млн

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час виступу на другому саміті Кримської платформи у вівторок оголосив про додаткову допомогу для України.

Як повідомляється на сайті прем'єр-міністра Канади, Трюдо оголосив про виділення фінансування для двох українських проєктів у рамках Peace and Stabilization Operations Program (PSOP) на загальну суму $3.85 млн.

Зокрема, фінансування надасть додаткову підтримку установам сектора безпеки України та включає $2,9 млн для канадсько-українського проєкту Police Development Project, який реалізує компанія Alinea International, в рамках якого надається цільова підтримка Національної поліції України, МВС та ДСНС України, включно з наданням необхідного обладнання. Підтримка також надається для підвищення ефективності реагування поліції на випадки сексуального насильства.

Також приблизно $950,000 як додаткове фінансування виділяється для проєкту "Promoting Reform Objectives через Technical Expertise and Capacity Transfer", що реалізується Alinea International, з упором на надання технічних консультацій та підтримки Міністерству оборони України.

Крім того, Трюдо під час виступу заявив, що Канада продовжить протидіяти дезінформації, спонсорованій російською державою, шляхом створення спеціальної групи, яка допоможе підвищити здатність Канади розуміти, відстежувати і виявляти дезінформацію, спонсоровану РФ та іншими державами, та забезпечувати більш глибоке міжнародне співробітництво, зокрема за допомогою Rapid Response Mechanism (RRM) групи G7.

 

 

 

Теги: #канада #україна #допомога

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