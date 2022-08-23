Харків ніколи не підкориться нечисті, яка не має нічого, крім артилерії та ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківщину буде звільнено і буде знайдено спосіб гарантувати безпеку Харкову.

"Ви – героїчні люди, героїчне місто. Горде місто. Місто з почуттям власної гідності. Місто, яке вміє себе захищати. Місто, чиї люди можуть об'єднуватися. Акуратне місто. Місто, яке незмінно вражає всіх, хто приїжджає і бачить, як харків'яни піклуються про свої вулиці і двори навіть тоді, коли зазнають жорстокого тиску російських терористів", - сказав він у традиційному відеозверненні у вівторок, звертаючись до харків'ян.

"Сьогодні День Харкова. Зараз нашому Харкову не до свята. Так, Харків пережив багато несправедливості та жорстокості. Але Харків ніколи не стане містом чорних спалених вікон і зруйнованих районів", - заявив президент.

Він зазначив, що "Харків ніколи не підкориться цій нечисті, яка не має нічого, крім артилерії та ракет".

"Ми обов'язково звільнимо всю Харківщину. Ми знайдемо спосіб гарантувати безпеку нашому Харкову. І ми зробимо все, щоб відновити місто. Я обіцяю!" - заявив Зеленський.