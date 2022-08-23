Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що Кримська платформа може стати моделлю для вирішення подібних конфліктів у світі.

"Якщо цей саміт, а ми в це віримо, дасть найголовніший результат – це рівність людей, прав людей, свобода кримчан, кримськотатарського народу і якщо буде такий результат, який призведе до деокупації, то Кримська платформа стане дуже крутим майданчиком для того, щоб вирішувати подібні ризики та конфлікти у світі", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи.

Також глава держави назвав саміт Кримської платформи потужним.

"Саміт Кримської платформи реально потужний. Хоча це ще, умовно, і його початок. Це вже не дитина, а й дорослим самітом його ще рано називати. Усі дуже вітають і між рядками кажуть, що саміт потужний", - сказав він.