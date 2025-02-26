Крим та Севастополь є і залишатимуться невід'ємними частинами України - Кримська платформа

Учасники Міжнародної Кримської платформи підтвердили "тверду та непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, включаючи її територіальні води".

Про це йдеться у спільній заяві за результатами зустрічі учасників Міжнародної Кримської платформи з нагоди Дня спротиву окупації Криму та Севастополя 26 лютого, у день 11 річниці початку спротиву окупації Криму. Заяву розміщено на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Ми, учасники Міжнародної Кримської платформи, продовжуємо підтверджувати нашу тверду та непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, включаючи її територіальні води. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є і залишатимуться невід'ємними частинами України", йдеться у заяві.

У документі підписанти наголосили, що "відновлення територіальної цілісності України стане важливим кроком до всеосяжного, справедливого та сталого миру для України", засудили "неспровоковане, невиправдане та незаконне повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, яке стало продовженням агресії Росії проти України, що триває з 19 лютого 2014 року" та закликали РФ "виконати юридично зобов’язуюче рішення Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року, негайно припинити будь-які військові дії та насильство", а також виступили з вимогою "негайного, повного та беззастережного виведення всіх її військ і військової техніки з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах, до яких входять Автономна Республіка Крим та місто Севастополь".

У заяві також підтверджено, що "Росія несе повну відповідальність за розв’язану нею агресивну війну проти України, а всі відповідальні за воєнні злочини мають бути притягнуті до відповідальності".

Підтверджено позицію щодо "невизнання спроби незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, а також частин Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України, що є кричущим порушенням принципів і цілей Статуту ООН та становить пряму загрозу міжнародній безпеці з серйозними наслідками для міжнародного правопорядку"

Засуджено "триваючі переслідування російською окупаційною владою жителів Автономної Республіки Крим і міста Севастополь за їхню проукраїнську позицію та рішучість зберегти свою українську ідентичність".

Засуджено "політично вмотивовані переслідування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, їхнє незаконне утримання в пенітенціарних установах тимчасово окупованих районів України та в Росії, а також неналежні умови утримання"

Засуджено "примусове переміщення та депортацію цивільного населення України, зокрема дітей", систематичне знищення української ідентичності, а також руйнування об’єктів культурної спадщини світового значення, зокрема Національного заповідника «Херсонес Таврійський» та Ханського палацу в Бахчисараї. Засуджено "переслідування та дискримінацію представників корінного кримськотатарського народу".

"Підкреслюємо, що через свою економічну діяльність та експорт награбованих товарів Росія використовує Кримський півострів для фінансування своєї загарбницької війни проти України та (…) Повторюємо свій заклик до повного та ефективного виконання санкцій і запровадження додаткових заходів для протидії їх обходу, зокрема через треті країни. Учасники Міжнародної Кримської платформи залишаються готовими посилювати тиск на Росію та тих, хто підтримує її збройну агресію проти України, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій", - йдеться у заяві.