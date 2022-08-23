Ліквідацією Дугіної Кремль створив пропагандистський символ і популяризував нацистські ідеї Дугіна-старшого

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ліквідувавши Дарину Дугіну – дочку російського пропагандиста Олександра Дугіна – Кремль популяризував його нацистські ідеї та тимчасово переключив увагу з того, що РФ – терористична держава.

"Чого домігся Кремль ліквідацією Дугіної? 1. Створив пропагандистський символ. 2. Популяризував нацистські ідеї Дугіна-старшого. 3. Залякав інших пропагандистів для додаткового "слухняності". 4. Тимчасово перемкнув увагу з #RussiaIsATerroristState. Cui prodest – шукай, кому вигідно", - написав він у твіттері.

Як повідомлялося, 20 серпня в Підмосков'ї в районі селища Великі Вязьоми було підірвано автомобіль, що належить російському пропагандисту Олександру Дугіну. В машині була дочка Дугіна, яка загинула на місці. Сам пропагандист, за повідомленнями російських ЗМІ, після загибелі доньки потрапив до лікарні.

Через дві доби у ФСБ РФ заявили, що вбивство Дар'ї розкрито, звинувативши в причетності українку Наталію Вовк, яка 23 липня приїхала до РФ разом із 12-річною дочкою. Повідомляється, що Вовк нібито перебуває у складі полку "Азов".

У полку "Азов" заявили, що Вовк не причетна до полку, сам теракт – це підготовка до "трибуналу" над українськими військовополоненими.