Події

16:57 23.08.2022

Українські військові знищили російський склад із боєприпасами у Чорнобаївці та Благодатному

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Українські військові знищили російський склад із боєприпасами у Чорнобаївці та Благодатному

Українські військові знищили російський склад із боєприпасами у Чорнобаївці та Благодатному, також знищено два командні пункти ворога, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247 десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також командний пункт 331 парашутно-десантного полку в Нововоскресенському і ще один склад з боєприпасами в Благодатному", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

У ЗСУ зазначили, що натомість підтверджено втрати ворога у кількості 23 осіб, одного танка Т-72 та легкого броньованого тягача. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Теги: #рф #знищення #склади

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