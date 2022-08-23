Українські військові знищили російський склад із боєприпасами у Чорнобаївці та Благодатному, також знищено два командні пункти ворога, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247 десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також командний пункт 331 парашутно-десантного полку в Нововоскресенському і ще один склад з боєприпасами в Благодатному", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

У ЗСУ зазначили, що натомість підтверджено втрати ворога у кількості 23 осіб, одного танка Т-72 та легкого броньованого тягача. Остаточні втрати ворога уточнюються.