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15:42 23.08.2022

Міжнародна спільнота зробить усе, щоб винних у порушенні прав людини в окупованому Криму було покарано - президент ЄК

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Міжнародна спільнота зробить усе, щоб винних у порушенні прав людини в окупованому Криму було покарано - президент ЄК

Міжнародна спільнота зробить усе, щоб винних у порушенні прав людини в окупованому Криму було покарано, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми надзвичайно занепокоєнні порушенням прав людини в Криму, зникненнями, тортурами, вбивствами, переслідуванням кримськотатарського народу, залякуванням та ув'язненням журналістів, а також захисників прав людини… І відповідно ми працюватимемо з партнерами та іншими країнами, щоб розкрити ці порушення, щоб винних у їх скоєнні було притягнуто до відповідальності", - сказала фон дер Ляєн на другому саміті Кримської платформи у вівторок.

Президент Єврокомісії наголосила, що анексований Російською Федерацією Крим із 2014 року окупанти використовували не лише як військову базу, а й як випробувальний полігон для жорстоких методів, які "нині Росія використовує на інших окупованих територіях України".

Теги: #кримська_платформа #ляєн

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