Події

07:14 23.08.2022

Резніков обговорив з нідерландською колегою питання посилення можливостей сил оборони України

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Резніков обговорив з нідерландською колегою питання посилення можливостей сил оборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен обговорили питання посилення можливостей сил оборони за допомогою консолідації зусиль України та Нідерландів, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Міністр оборони України Олексій Резніков разом із командувачем Медичних Сил Збройних Сил України генерал-майором медичної служби Тетяною Остащенко зустрівся з делегацією Королівства Нідерланди на чолі з Міністерством оборони Нідерландів Кайсою Оллонґрен. Обговорювали питання посилення можливостей сил оборони України шляхом реалізації двосторонніх проєктів в оборонній сфері", - сказано у повідомленні, опублікованому на сайті у понеділок увечері.

Резніков подякував Нідерландам за допомогу в оборонній співпраці.

"Вдячний за спільну дружбу, яка триває довгий час. Я високо ціную участь Нідерландів у зустрічах Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Вірю в прогрес нашої подальшої співпраці, яка принесе користь нашим військовим на полі бою. Ми маємо спільно перемагати підступного агресора", - наголосив міністр оборони України.

Оллонґрен зазначила, що побачені руйнування у Бучі, Ірпені та Гостомелі її вразили.

"Я їхала Україною і милувалася мальовничими українськими містами. Проте побачене в Бучі, Ірпені та Гостомелі мене вразило. Росія вчинила злочини. Тому наша мета – підтримувати Україну, ваших захисників і бути з вашим народом до переможного кінця у боротьбі за свободу", - повідомила Міністр оборони Нідерландів.

Крім цього, під час зустрічі було обговорено, "невідкладні напрями співробітництва щодо підготовки особового складу ЗСУ та проведення тренувальних місій, питань розмінування деокупованих територій, а також реабілітації та відновлення поранених українських захисників і центрів реабілітації та допомога Нідерландів".

 

 

 

 

Теги: #україна #оборона #розмова #нідерланди

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