Події

21:45 22.08.2022

Кулеба: Зараз триває робота з напрацювання гарантій безпеки України

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Кулеба: Зараз триває робота з напрацювання гарантій безпеки України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про роботу над гарантіями безпеки для України, яка зараз ведеться.

"Наразі триває тиха титанічна планова робота з напрацювання цих гарантій, і запевняю вас, що відбувається вона з усіма ключовими країнами, від яких ми хотіли б такі гарантії отримати. Але в новини воно не потрапляє, тому що це реально експертна робота зараз", - сказав Кулеба в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону у понеділок.

Міністр зазначив, що темою гарантій безпеки "активно та досить результативно" опікується керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який створив групу Єрмака-Расмуссена. "Вони роблять дуже важливу роботу, яку я назвав би - друга фаза дипломатичної боротьби за гарантії безпеки", - пояснив він.

За словами Кулеби, перша фаза полягала в тому, щоб партнери України погодилися з нею, що якщо вони зараз не беруть Україну в НАТО, то між сьогоденням і членством у НАТО Україна не може існувати без будь-яких гарантій безпеки. "І на цьому етапі нам вдалося досягти, щоб вони цю логіку ухвалили", - пояснив міністр.

Глава МЗС України наголосив, що друга фаза – це предметна сфокусована робота групи Єрмака-Расмуссена над тим, щоб знайти інтелектуальну базу для домовленості сторін, яка відповідатиме інтересам України.

"Тому, якщо перша база була помітною, тому що ми нагнітали і нам треба було переконати всіх, що над цим треба працювати, тому що так вони не дуже енергійно в цей процес заходили, то цієї мети досягнуто. І тут якраз Єрмак провів титанічну роботу щодо розмов з радниками лідерів інших країн, щоб вони розуміли нашу логіку і куди ми йдемо", - зазначив Кулеба.

 

 

Теги: #мзс #безпека #гарантії

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