У тимчасово окупованій Боровій зріс попит на дрова, їхня ціна підскочила у 1,5-2 раза

У тимчасово окупованій Боровій харківської області завербовані окупантами представники вулиць ходять дворами та переписують місцевих мешканців, нібито для отримання гуманітарної допомоги.

"Людям пояснюють, що це необхідно для отримання гуманітарної допомоги. Водночас громадою ширяться чутки, що гуманітарку тепер видаватимуть в обмін на паспорт, а замість українських паспортів видаватимуть російські. Від такого варіанту отримання допомоги люди масово відмовляються", - повідомляється на сторінці боровської селищної ради у фейсбуці.

Крім того, напередодні опалювального сезону у громаді спостерігається високий попит на дрова.

"Впевненості в тому, що окупаційна влада здатна підготувати громаду до опалювального сезону, немає. Ситуація посилюється тим, що через присутність російських військових на території громади та небезпеки мінувань збирати дрова в лісі та посадках украй небезпечно. Як наслідок стрімко зростають ціни на тверде паливо. За машину дров в окупованій Боровій просять 8-10 тисяч гривень. Як порівняти, раніше була ціна 4-6 тис. грн", - зазначають у селищній раді.