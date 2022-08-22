У Польщі звинувачують ФРН у фейках про причини отруєння риби в Одері

Польська влада звинувачує ФРН у поширенні хибної інформації про причини отруєння риби в Одері, а також вважає, що німецька сторона недостатньо старанно працювала над ліквідацією наслідків цієї екологічної катастрофи, передають у понеділок європейські ЗМІ.

За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка, Польща зі свого боку встановила 29 загороджень для вилову з річки мертвої риби, а Німеччина - лише три такі установки, незважаючи на прохання Варшави поставити більше. Причому, Польща готова встановити власні загородження на німецькій території, стверджує він.

Міністр довкілля Польщі Анна Москва заявила, що в німецьких ЗМІ розв'язали "невиправдану атаку" на Польщу після того, як влада Бранденбурга заявила про виявлення високого рівня пестицидів у річці. За її словами, Берлін намагається покласти на Польщу всю відповідальність за отруєння риби.

Зі свого боку, в міністерстві довкілля ФРН заявили, що Берлін "ніколи не покладав на Польщу відповідальність за використання пестицидів і не стверджував, що риба загинула через їхнє потрапляння в річку".

Наприкінці липня велика кількість мертвої риби була помічена плаваючою в річці Одер або викинутою на її береги, проте великий скандал між країнами на цьому ґрунті вибухнув лише в середині серпня.

При цьому в Німеччині заявили, що Польща не виконала міжнародного договору, не повідомила сусідів про можливе забруднення річки в найкоротший термін. Вперше німецька влада дізналася про мертву рибу в Одері 9 серпня.